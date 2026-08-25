Scuola, Valditara: "Italiano obbligatorio per i genitori di studenti stranieri"
Secondo il ministro,"conoscere la lingua è essenziale"per consentire ai membri del nucleo familiare di seguire il percorso scolastico dei figlidi Federica Carlino
La scuola come luogo di integrazione, a partire dalla lingua italiana. Al Meeting di Rimini il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, affronta il tema della presenza di studenti stranieri nelle aule scolastiche. Presenza che si vede anche nei numeri: la dispersione scolastica, dice il ministro, è al 6% tra gli italiani, sale al 26 tra gli stranieri. Per Valditara la risposta parte dall'italiano, veicolo decisivo per l’inizio di qualsiasi percorso scolastico. Da qui la proposta di insegnarlo anche alle famiglie dei giovani studenti, per coinvolgerle di più nel percorso dei figli.