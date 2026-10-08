Scuola, Valditara fa il punto su obiettivi raggiunti a partire da investimenti Pnrr

"Abbiamo raggiunto dei risultati eccezionali, grazie anche alle risorse aggiuntive nazionali, grazie agli interventi di semplificazione e al forte coordinamento del ministero". Bilancio positivo per il ministro dell'Istruzione Valditara, che a quattro anni dall'inizio della legislatura fa il punto sugli obiettivi raggiunti a partire dagli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quasi 23 miliardi di euro tra fondi Pnrr e risorse aggiuntive. Per l'edilizia scolastica sono stati conclusi più di 12mila lavori. Sul fronte sicurezza e riqualificazione sono stati 2.786 gli interventi conclusi, a fronte di un obiettivo europeo di 1.400: quasi il doppio, con il 40 per cento delle opere concentrate nel Mezzogiorno.