Scuola, mezzo milione di danni per occupazioni e vandalismi a Roma: "Rallentata anche la didattica"

Nel centralissimo liceo Virgilio di via Giulia, a Roma, per riparare bagni e arredi, sono stati necessari 60mila euro. All'Archimede Pacinotti, 50mila euro per ripristinare impianti e pulire i muri. All'istituto tecnico Ruiz, pochi giorni fa, una quindicina di persone incappucciate ha fatto irruzione nella notte rompendo decine di finestre, distruggendo porte e svuotando gli estintori. Nella Capitale i danni da occupazioni e vandalismi sono stati calcolati in mezzo milione di euro ogni anno, e va peggiorando. Un danno enorme che pesa sul bilancio di Roma Città Metropolitana e causa ritardi sugli altri investimenti. Servirebbero almeno 200mila euro per ammodernare gli edifici scolastici: messa in sicurezza, eliminazione dell'amianto, creazione di nuovi spazi e rigenerazione delle strutture ormai fatiscenti. "Oltre al danno economico c'è il rallentamento delle attività didattiche. Si perdono giorni di lezione, in media almeno due, e le famiglie si trovano in difficoltà con la riorganizzazione della gestione dei figli", commenta Mario Rusconi, presidente Associazione Nazionale Presidi.