Mattarella: "La scuola è integrazione, è aperta a tutti"

"La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri Paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. La scuola prepara tutti, È aperta a tutti: così dispone l'art. 34 della Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico presso l'Istituto Omnicomprensivo "Sergio Marchionne", ad Amatrice, in occasione del decimo anniversario del terremoto. Questo passaggio è stato sottolineato da un forte applauso.