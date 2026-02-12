Al via il nuovo Marketplace per docenti e personale Ata: l'annuncio di Valditara

È attiva la nuova piattaforma digitale dedicata al personale scolastico e ai dipendenti del ministero dell'Istruzione e del Merito, che consente di accedere a numerose offerte commerciali per l'acquisto di beni e servizi a prezzi vantaggiosi. A seguito della manifestazione d'interesse pubblicata dal Mim a ottobre scorso, è stata sottoscritta la convenzione con Poste Welfare Servizi S.p.A., società del Gruppo Poste Italiane, che permette ai destinatari della misura, compresi i nuclei familiari, di accedere alla piattaforma di Poste Welfare attraverso la rete intranet del ministero. In questo modo sarà possibile fruire del servizio in numerosi settori, tra cui cultura e intrattenimento, cura della persona, prodotti per la casa, elettronica, elettrodomestici, servizi per la famiglia, centri estivi, mobilità, moda e articoli sportivi. In particolare, sarà possibile scaricare un buono sconto di entità variabile per ogni categoria commerciale.