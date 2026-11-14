Scuola, il governo fa dietrofront sulla misura in manovra

È il segretario della Uil Bombardieri a far uscire da palazzo Chigi la notizia della svolta attesa nel mondo della scuola. Nonostante la riduzione del numero degli studenti, si differisce di due anni il taglio di 7mila unità tra docenti e amministrativi, sacrificando così i risparmi che ne sarebbero scaturiti. Una scelta su cui ha spinto il ministro dell’istruzione Valditara. "Un gesto di attenzione verso i ragazzi", sottolinea Giorgia Meloni puntualizzando tuttavia che “non si trattava di tagli, nessuno avrebbe perso il posto”.

