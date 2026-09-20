Alla festa di Gioventù nazionale

Scuola, Giorgia Meloni: "In classe si va a faccia scoperta"

Non mancano bordate alle opposizioni, in primis alla leader del Pd Elly Schlein

di Francesca Pozzi
20 Set 2026 - 19:16
02:04 
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