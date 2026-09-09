A TRUJILLO

Scoperta archeologica in Perù: trovata una tomba pre-Inca quasi intatta

Lo scavo ha portato alla luce una piattaforma funeraria in condizioni mai osservate prima. Permetterà di comprendere meglio il regno Chimú

09 Set 2026 - 10:28
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