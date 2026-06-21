Scontro Trump-Meloni, ora la premier detta la linea: discorso chiuso, la parola passa alla diplomazia

Dopo l’attacco di Trump e l’immediata replica di Meloni, è la stessa premier a dare la linea: il discorso è chiuso e non risponderà più alle provocazioni del tycoon. La parola passa adesso alla diplomazia per ricucire i rapporti e tutelare l’alleanza tra Italia e Stati Uniti. L’export italiano va del resto a gonfie vele e cresce nettamente in termini percentuali.