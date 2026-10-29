Toledo, gli audio dietro lo scontro dei treni: "Siamo fermi al segnale d'ingresso | Abbiamo un problema"
"CRC Atocha al macchinista del treno 2080, alle 8.36": questo il primo contatto tra il Centro di controllo Adif di Madrid Atocha e l'Ave
Uno scontro tra un Iryo, fermo per problemi tecnici, e un Ave lanciato a oltre 200 chilometri orari. E una collisione con un impatto devastante. Dalle prime registrazioni audio delle comunicazioni tra i macchinisti e il Centro di controllo Adif, l'ente pubblico ferroviario, emergono i diversi errori umani (con annesse violazioni dei protocolli) che hanno portato all'incidente.