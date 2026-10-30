La ricostruzione

Scontro treni in Spagna, i controllori avrebbero ordinato il protocollo sbagliato

Il bilancio provvisorio è salito a 74 vittime, due le connazionali ancora disperse

di Alessio Fusco
30 Ott 2026 - 12:59
01:29 
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