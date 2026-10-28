L'incidente tra Madrid e Siviglia

Scontro tra treni in Spagna: 68 morti e oltre 100 feriti

Diversi i dispersi tra cui una cittadina italiana, gli altri quattro connazionali a bordo stanno bene

di Isabella Josca
28 Ott 2026 - 18:44
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