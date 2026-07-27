Scontri No Tav, Schlein rompe il silenzio: "Violenze inaccettabili, le condanniamo"

"Violenze inaccettabili, non si giustificano mai. Le condanniamo senza se e senza ma" sono le parole di Elly Schlein che, a distanza di due giorni dai fatti di Chiomonte, rompe il silenzio. La segretaria del Pd poi accusa il governo di "strumentalizzare" gli scontri, dove sono rimasti feriti 124 agenti, per colpire le opposizioni. Sul tema sono intervenuti anche il sindato di Milano Giuseppe Sala, che sottolinea come sia un "atto criminale".