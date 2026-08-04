Scontri No Tav, Meloni ai carabinieri: "Garantite la libertà"

Alla caserma dei carabinieri "Salvo D'Acquisto", Giorgia Meloni ha rivolto un sentito ringraziamento ai militari impegnati nei servizi di ordine pubblico in Val di Susa in occasione degli scontri avvenuti lo scorso 25 luglio durante le manifestazioni dei No Tav. "La cosa più preziosa che noi abbiamo è la libertà, e la libertà non esiste se non c'è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi. Significa che voi garantite la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha, che è la sua libertà", ha detto.