Scontri No Tav, identificati dalla polizia oltre 1500 manifestanti

Sono oltre 1500 i manifestanti No Tav identificati dalla polizia a seguito degli scontri avvenuti nei giorni scorsi. Al campeggio di Venaus la polizia ha controllato e filmato uno a uno i contestatori che hanno partecipato al festival della felicità. Ci sono stati altri due fermi per gli scontri di sabato, mentre undici giovani stranieri sono stati espulsi dal Paese. Ma non è finita qui: mentre sulle strade proseguono controlli e posti di blocco, al quartier generale chi segue le indagini sta visionando migliaia di filmati degli assalti per dare un nome a chi ha scatenato la guerriglia, appiccato incendi, lanciato molotov e ferito 130 agenti. Intanto prosegue anche la conta dei danni, che al momento si aggira intorno al milione di euro solo nel cantiere di Chiomonte, il più colpito dagli scontri.