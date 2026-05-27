Venerdì nero nei trasporti: sciopero generale per treni, metro, bus e servizi essenziali
Disagi attesi da giovedì sera su ferrovia e trasporto pubblico locale, coinvolti anche scuola, sanità, autostrade e vigili del fuocodi Simone Cerrano
L'ultimo venerdì di maggio rischia di essere una giornata complicata per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Lo sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali autonome e di base coinvolgerà non solo treni, metropolitane ed autobus, ma anche lavoratori delle autostrade, della scuola, della sanità e i vigili del fuoco.