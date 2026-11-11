Sciopero generale in Spagna, cariche e arresti nel centro di Madrid

Momenti di tensione a Madrid durante le manifestazioni per lo sciopero generale, il primo in 14 anni, che si è tenuto in Spagna e che è stato indetto dalle sigle sindacali spagnole per protestare nei confronti della crisi abitativa. Nelle prime ore del mattino, i picchetti di manifestanti hanno bloccato diverse vie di accesso oltre che di Madrid, anche di Valencia, Barcellona e altre città, provocando ingorghi e rallentamenti.Nel centro di Madrid gli agenti, in assetto anti sommossa, hanno effettuato cariche contro i manifestanti che avevano occupato per oltre due ore la centrale Gran Via, bloccando il traffico. Numerosi negozi hanno abbassato le saracinesche, mentre altri hanno protetto le vetrine con pannelli di legno.