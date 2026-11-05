Sciopero generale in Francia: liceo in fiamme a Tolosa

Studenti, sindacati, gilet gialli: in Francia è il giorno dello sciopero generale contro il caro vita e le politiche del governo. Settantamila agenti sono stati dispiegati nello Stato e non sono mancate le tensioni. A Parigi, gli studenti hanno bloccato l’accesso ad alcune scuole occupate e diversi cassonetti sono stati dati alle fiamme. Violenti scontri anche a Lione e a Marsiglia. A Tolosa è stato dato alle fiamme un liceo, costringendo all’evacuazione. Ma le proteste proseguono, con un nuovo appello a scendere in strada sabato.