È battaglia sui dati dell'adesione allo sciopero del 20 novembre. Landini esulta, ma il Miur smentisce la Cgil. Secondo il ministero, nel comparto scuola ha aderito circa il 15% (il campione è consistente, la rilevazione si basa su oltre il 56% degli istituti scolastici. Sempre secondo il Miur, furono ben più partecipati gli scioperi avvenuti nei passati governi. Ad esempio, tornando al 2015, governo Renzi, l'adesione contro riforma scuola raccolse il 64,89% di adesioni. Nel 2006 con Romano Prodi, allo sciopero generale partecipò il 40%; nel 2000 quando a palazzo Chigi c'era Massimo D'Alema, il 45%. Dall'altra parte, secondo la Cgil la partecipazione allo sciopero del 20 novembre è arrivata al 60%.