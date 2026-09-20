Sul futuro del Campo largo

Elly Schlein: "Prima il programma poi i nomi, io disponibile alle primarie"

La leader del Pd: "Negli anni tra le piazze italiane abbiamo costruito tante proposte condivise insieme"

20 Set 2026 - 19:17
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