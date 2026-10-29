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Toledo il giorno dopo, il racconto del nostro inviato

Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta anche se si fa sempre più largo l'ipotesi che il disastro possa essere stato causato da un errore umano

29 Ott 2026 - 09:22
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Da Toledo, in Spagna, il nostro inviato Alessio Fusco racconta qual è la situazione all'indomani del tragico incidente ferroviario in cui almeno 68 persone hanno perso la vita. "I soccorritori stanno continuando a lavorare, stanno cercando di recuperare le quattro carrozze andate completamente distrutte dove probabilmente ci sono ancora i corpi dei dispersi. Tre le donne italiane. 'Abbiamo sentito un vuoto fortissimo, nonostante fossimo seduti siamo volati a terra, tanta gente urlava, qualcuno ha rotto i finestrini del vagone ed è riuscito a uscire dai vagoni', ha raccontato uno dei testimoni", afferma il nostro inviato. Il bilancio, in continuo aggiornamento, è di 68 morti. Quattro gli italiani rimasti feriti. Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta anche se si fa sempre più largo l'ipotesi che il disastro possa essere stato causato da un errore umano

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