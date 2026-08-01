Soccorsi in azione

Schianto in Perù, le fiamme avvolgono la carcassa dell'aereo precipitato

Le prime immagini della tragedia che è costata la vita a 13 persone morte nell'incidente che ha coinvolto il velivolo

01 Ago 2026 - 23:37
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