duro attacco di meloni

Scarcerazione Youssef Siher, nuovo scontro tra politica e magistratura

Poco fa, dal salone della giustizia, il ministro Carlo Nordio si è detto sorpreso dalla decisione del giudice di Milano "

di Fabio Nuccio
29 Ott 2026 - 12:55
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