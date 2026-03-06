L'altro fronte aperto

Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina

I militari dei due eserciti in guerra escono di prigione e tornano a casa: si tratta di 200 uomini per ciascun Paese

06 Mar 2026 - 15:18
