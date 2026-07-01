New York, in due scalano l'Empire State Building: la proposta di matrimonio a 400 metri di altezza
La scritta, bianca su nero, recita: "Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace". La polizia ha monitorato la discesa con un elicottero
Hanno scalato l'Empire State Building insieme, fino alla cima. Due persone, un uomo e una donna vestiti completamente di nero e con il volto coperto, sono arrivate fino alla punta della guglia a oltre 440 metri dal suolo. Lì hanno srotolato uno striscione. La scritta - bianca su sfondo nero - era un inno all'amore e alla pace: "Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace".
La proposta di matrimonio
Poi i due hanno iniziato la discesa finché, arrivati a una piattaforma più in basso, l'uomo si è inginocchiato e ha chiesto alla donna di sposarlo. Le immagini, diventate virali, mostrano la coppia che si abbraccia e si bacia con tutta New York ai piedi. Non è chiaro come siano riusciti a raggiungere la cima del grattacielo. Un elicottero della polizia è intervenuto sul posto e ha seguito la discesa.