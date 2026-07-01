​Esposto uno striscione per la pace

New York, in due scalano l'Empire State Building: la proposta di matrimonio a 400 metri di altezza

La scritta, bianca su nero, recita: "Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace". La polizia ha monitorato la discesa con un elicottero

01 Lug 2026 - 19:15
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Hanno scalato l'Empire State Building insieme, fino alla cima. Due persone, un uomo e una donna vestiti completamente di nero e con il volto coperto, sono arrivate fino alla punta della guglia a oltre 440 metri dal suolo. Lì hanno srotolato uno striscione. La scritta - bianca su sfondo nero - era un inno all'amore e alla pace: "Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace".

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La proposta di matrimonio

 Poi i due hanno iniziato la discesa finché, arrivati a una piattaforma più in basso, l'uomo si è inginocchiato e ha chiesto alla donna di sposarlo. Le immagini, diventate virali, mostrano la coppia che si abbraccia e si bacia con tutta New York ai piedi. Non è chiaro come siano riusciti a raggiungere la cima del grattacielo. Un elicottero della polizia è intervenuto sul posto e ha seguito la discesa. 

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