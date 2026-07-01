Poi i due hanno iniziato la discesa finché, arrivati a una piattaforma più in basso, l'uomo si è inginocchiato e ha chiesto alla donna di sposarlo. Le immagini, diventate virali, mostrano la coppia che si abbraccia e si bacia con tutta New York ai piedi. Non è chiaro come siano riusciti a raggiungere la cima del grattacielo. Un elicottero della polizia è intervenuto sul posto e ha seguito la discesa.