Savona, sgomberati nove stabilimenti balneari per far posto a spiagge libere attrezzate

Il comune di Spotorno, provincia di Savona, ha varato un nuovo piano di utilizzo delle aree demaniali marittime. Entro tre mesi, nove stabilimenti balneari della località turistica ligure dovranno essere sgomberati per realizzare nuove spiagge libere cosiddette attrezzate, cioè con la presenza di chioschi dedicati. Ma questo significa rinunciare a 1000 fra sdraio e ombrelloni. Soprattutto, sono a rischio 300 posti di lavoro.