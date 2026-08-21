L'alga bruna

Il sargasso torna a colpire le spiagge della Florida

L'alga bruna ogni estate invade anche le coste dei Caraibi e del Messico. La sua presenza può portare effetti negativi sugli habitat marini

21 Ago 2026 - 08:30
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