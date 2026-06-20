Santo Domingo, le immagini dal drone del maxi incendio al resort di Santo Domingo

Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio sviluppatosi all'interno di un resort, vicinissimo al centro di Bayahibe, che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni della struttura, rendendo necessaria l'evacuazione di tutti gli ospiti presenti. Nel rogo è morta anche una turista italiana: la donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria, a causa dell'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata per scappare dalle fiamme