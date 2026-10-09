le conseguenze dell'alluvione

Santiago del Cile sommersa dal fango

Devastato il quartiere di Las Condes. Spazzati via veicoli e autobus, sommersi ospedali, scuole e abitazioni

09 Ott 2026 - 09:25
00:59 
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