Sanità, salta la riforma dei medici di base

Al momento c'è un'unica certezza: la riforma dei medici di base viene rinviata. il ministro della salute Orazio Schillaci ha ritirato infatti il provvedimento che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio al lavoro dipendente per una parte di loro. Perplessità evidenziate già all'interno della maggioranza di governo: Forza Italia tra i contrari, la Lega pochi giorni fa ha preso la stessa posizione e, nelle ultime settimane, anche dentro Fratelli d’Italia è emersa qualche indecisione. Decisivo lo stop della premier Giorgia Meloni. Sarebbe stata proprio lei, a suggerire a Schillaci, di rallentare. Un freno che sommato alle polemiche dei sindacati dei medici di famiglia, fermi nel criticare la riforma, hanno avuto la meglio su Ministero e Regioni.