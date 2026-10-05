Spagna al voto

Sánchez scioglie le Camere: elezioni anticipate il 29 novembre

Il premier socialista annuncia il ritorno alle urne dopo la bocciatura dei decreti sulla casa

di Isabella Josca
05 Ott 2026 - 12:49
01:18 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
spagna