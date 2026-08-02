Sanchez in vacanza pubblica la playlist dell'estate

Pedro Sánchez inaugura le vacanze con un post social in cui si mostra rilassato e condivide la sua playlist estiva, assicurando che la selezione musicale è tutta opera sua e non dell'intelligenza artificiale. Ma l'iniziativa divide gli utenti: in molti criticano il premier spagnolo, accusandolo di pensare alla musica mentre il Paese affronta la crisi migratoria a Ceuta e resta attraversato dalle polemiche politiche. Sánchez trascorrerà tre settimane a Lanzarote, con rientro previsto a Madrid il 24 agosto.

