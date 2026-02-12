San Valentino, tutto pronto per la giornata degli innamorati
Dalla first lady Melania Trump che visita i malati, fino ai fidanzati digitali in Cina: l'amore cambia forma"ma resta universale"di Viviana Guglielmi
L’attesa per San Valentino prende strade diverse nel mondo. Negli Stati Uniti l’iniziativa di Melania Trump parte dai bambini del Children’s Inn, mentre in Asia crescono le relazioni digitali con partner virtuali scelti sulle app. Modelli lontani tra loro, ma uniti dallo stesso bisogno di legami. E intanto l’amore continua a muovere un mercato globale: dalla Colombia partono migliaia di tonnellate di fiori dirette verso il Nord America, a conferma che il simbolo resta, anche quando tutto cambia.