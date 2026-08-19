Vacanze in quota

A San Martino di Castrozza un raduno speciale a quattro zampe

Centinaia di cani, di almeno 40 razze diverse, riuniti in montagna per una foto indimenticabile"

19 Ago 2026 - 12:55
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