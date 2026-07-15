CALIFORNIA

San Francisco, barca va a fuoco e affonda: un morto e tre dispersi

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì al largo di Alcatraz, sedici persone sono state tratte in salvo

15 Lug 2026 - 07:07
00:28 
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