In California

San Diego, due adolescenti sparano in una moschea: tre morti

L'assalto è avvenuto in pieno giorno, i responsabili sarebbero un 17enne e un 19enne

di Isabella Josca
19 Mag 2026 - 12:36
01:36 
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