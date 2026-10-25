Salvini: "Dirò in Cdm stop soldi e armi all'Ucraina"

In merito alla guerra tra Russia e Ucraina, sul tema "pace e guerra, in questi anni di governo abbiamo sostenuto il popolo ucraino in ogni modo possibile. Ma se mi risceglierete dopo questo congresso, mi darete il mandato di portare al Consiglio dei ministri la posizione chiara della Lega, non possiamo continuare a mandare soldi e armi all'Ucraina". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo alla seconda giornata del Congresso straordinario federale della Lega, dal titolo "Di lotta e di governo", a Milano. Salvini ha poi chiesto alla platea di votare per alzata di mano "chi ritiene che abbia questo mandato". "Apposto".