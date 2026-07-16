l'ha sempre sostenuto

Salvini chiede la grazia per Roggero: "Condanna ingiusta"

12.00 REAZIONI ROGGERO SRV

16 Lug 2026 - 13:16
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Il primo a scendere in campo per dare solidarietà al gioielliere condannato. E affida ai social tutto il suo sdegno