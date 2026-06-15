Salerno, la nuova crociata di Vincenzo De Luca: "Cafoni zero"
Il sindaco: "Faremo le piazze della ceramica e quelle della moda di Positano. Stop a musica ad alto volume e a chi fa le corse con le moto con le marmitte sfondate".di Francesca Romanelli
Lo sceriffo è tornato. E dopo avere vinto le elezioni comunali nella sua Salerno, in barba ai malumori della coalizione e del “suo” Pd, eccolo sfoderare pugno di ferro e cartellini rossi - in pieno stile De Luca - per modellare quel progetto lanciato alla vigilia del voto, Salerno come nuova “Montecarlo del sud”.