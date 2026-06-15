Pugno di ferro

Salerno, la nuova crociata di Vincenzo De Luca: "Cafoni zero"

Il sindaco: "Faremo le piazze della ceramica e quelle della moda di Positano. Stop a musica ad alto volume e a chi fa le corse con le moto con le marmitte sfondate".

di Francesca Romanelli
15 Giu 2026 - 19:35
01:42 
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Lo sceriffo è tornato. E dopo avere vinto le elezioni comunali nella sua Salerno, in barba ai malumori della coalizione e del “suo” Pd, eccolo sfoderare pugno di ferro e cartellini rossi - in pieno stile De Luca - per modellare quel progetto lanciato alla vigilia del voto, Salerno come nuova “Montecarlo del sud”. 

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