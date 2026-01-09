Saldi, piumini ed eco pelliccia: i "must have" da non farsi scappare

I piumini o puffer jacket - mai come adesso necessari contro il freddo - sono il primo capo da non perdere. Morbidi e avvolgenti sono il pezzo forte del guardaroba invernale magari, super tecnici o più eleganti, tanto vale acquistarli in saldo, scegliendo il modello che ci manca e la giusta pesantezza, per affrontare al massimo dello stile anche le giornate più gelide imperdibili abbinati a giacconi pelosi, ovviamente over li useremo anche l'anno prossimo. E poi il must have di stagione: ecopelliccia in ogni versione, se alle svendite si deve scegliere, meglio un po' over che è la soluzione ideale per fronteggiare qualsiasi impegno e qualsiasi temperatura senza rinunciare al glamour.