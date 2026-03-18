Ryan Gosling nello spazio per salvare il Sole nel nuovo film "L'ultima missione: Project Hail Mary"

In "L'ultima missione: Project Hail Mary", Ryan Gosling interpreta Grace, un insegnante e scienziato catapultato nello spazio per salvare il Sole ormai al collasso. Presentato in anteprima all’Agenzia Spaziale Italiana di Roma, il film mescola avventura e riflessione, raccontando anche l’incontro con un alieno alleato nella missione. L’attore, già protagonista di La La Land e Barbie, conferma la sua versatilità dando vita a un personaggio guidato da curiosità e determinazione, in una storia che invita a non temere il futuro e a credere nelle capacità dell’umanità.