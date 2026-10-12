Russia-Ucraina: tregua energetica annunciata dagli Usa, ma smentita dalle bombe

Nessuna tregua: l'accordo sbandierato da Donald Trump, ma subito negato da entrambi i Paesi in guerra, è smentito dai fatti, dalle morti e dalle macerie al fronte. Mosca manda un messaggio preciso, a Washington come a Kiev: bombarda, nella notte, infrastrutture energetiche in tre regioni - Kharkiv, Zaporizhzhia, Zhitomyr - non risparmiando ancora una volta i civili. Alla periferia di Kharkiv, in particolare, si contano 3 vittime e almeno 22 feriti. Ovunque si sono registrati nuovi blackout. Scenario che contestualizza l'incredibile pagina diplomatica delle ultime 24 ore. Poco prima che fosse lo stesso Trump ad annunciare sui suoi social l'accordo di una tregua energetica - mai negoziata e nei fatti mai raggiunta - sono i delegati, a Miami, ad anticipare le parole del presidente alla delegazione ucraina. Stupore e rabbia rimbalzano subito dalla Florida a Kiev, con la rappresentanza ucraina che parla di trappola. Zelensky interviene poco dopo: "Non sapevo nulla, diteci quando inizia" è il suo primo commento.