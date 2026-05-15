Mosca: "Scambio di prigionieri con Kiev, 205 per parte"

Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo. Lo ha annunciato l'esercito russo, una settimana dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump in merito a un accordo per un nuovo scambio. "Attualmente, i militari russi si trovano sul territorio della Repubblica di Bielorussia, dove ricevono l'assistenza psicologica e medica necessaria", ha precisato l'esercito, aggiungendo che gli Emirati Arabi Uniti hanno "fornito sforzi di mediazione a carattere umanitario".