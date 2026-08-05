Raid russi con missili balistici, a Kiev incendi ed esplosioni
L'esercito russo ha inviato molti missili, tra le 20 e le 30 unità, ad alta velocità. Kiev non ne ha abbattuto neanche uno a causa della carenza di difese
"Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche, e diverse esplosioni sono state udite in città". L'amministrazione militare di Kiev ha annunciato così, intorno alla mezzanotte ora italiana, i raid da parte della Russia. Diciassette morti e 44 feriti: sarebbe questo il bilancio provvisorio.