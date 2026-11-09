Russia-Ucraina, accordi di pace ad Abu Dhabi con gli Stati Uniti: giallo sulla presenza dell'Europa

Non più solo un trilaterale. Il tavolo di Abu Dhabi si allarga al vecchio continente: con Russia, Ucraina e Stati Uniti ci sarà anche l'Unione europea. La conferma è arrivata dalla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, subito smentita però dal Cremlino: quelli di Abu Dhabi sono solo negoziati tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti, gli europei non ci sono. Uno scontro diretto al livello più alto, nonostante l'insistenza di Zelensky per la presenza degli europei, che dovrebbero esserci nel formato "E3": Francia, Germania e Regno Unito, oltre ad un rappresentante di Bruxelles. Un pressing, quello del leader ucraino, che sembrava aver funzionato, anche se da Mosca, in queste ore, non sono mancate parole di fuoco: Kiev e i suoi alleati europei si preparano a proseguire la guerra, non cercano certo la pace.