Russia, Putin partecipa alla messa per la Pasqua Ortodossa
A Gerusalemme nel santo sepolcro la cerimonia del fuoco sacro
I cristiani ortodossi nel mondo, circa 220 milioni di persone in oltre 100 paesi, oggi (domenica 12 aprile, ndr) festeggiano la Pasqua. A Mosca il presidente Putin, come ogni anno, ha partecipato alla messa nella Cattedrale di Cristo Salvatore. In vigore la tregua dai combattimenti che scadrà nella notte di domenica 12. A Gerusalemme nel santo sepolcro la cerimonia del fuoco sacro. Festa e uova colorate anche in Ucraina dove le tradizioni resistono nonostante il conflitto.