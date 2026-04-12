Tregua ai combattimenti in Ucraina

Russia, Putin partecipa alla messa per la Pasqua Ortodossa

A Gerusalemme nel santo sepolcro la cerimonia del fuoco sacro

12 Apr 2026 - 18:52
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I cristiani ortodossi nel mondo, circa 220 milioni di persone in oltre 100 paesi, oggi (domenica 12 aprile, ndr) festeggiano la Pasqua. A Mosca il presidente Putin, come ogni anno, ha partecipato alla messa nella Cattedrale di Cristo Salvatore. In vigore la tregua dai combattimenti che scadrà nella notte di domenica 12. A Gerusalemme nel santo sepolcro la cerimonia del fuoco sacro. Festa e uova colorate anche in Ucraina dove le tradizioni resistono nonostante il conflitto.