Russia pronta a una "nuova operazione militare speciale", i timori di Lituania e Polonia

"La Russia dovrà affrontare una nuova operazione militare speciale. Sarà breve". È il titolo shock di questo articolo, rimosso dopo 3 ore, dell'agenzia di stampa statale Ria Novosti. L'obiettivo, dopo l'Ucraina, sarebbe la Lituania. Il Cremlino torna a minacciare l'Europa e lo fa mettendo nel mirino i Paesi baltici. Mosca non avrebbe apprezzato la decisione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari sul proprio territorio. "La Russia continua a minacciarci, ma non ci arrenderemo", afferma il primo ministro lituano Sinkevičius. Una provocazione rivolta alla nato che arriva dopo l'allarme lanciato dagli 007 di Vilnius - smentito dal ministro della difesa Crosetto - secondo i quali la Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni contro Italia, Francia e Spagna. Intanto nella scorse ore un elicottero da combattimento di Mosca è sconfinato nello spazio aereo della Polonia, con Varsavia che ha fatto decollare i suoi caccia. "La Russia sta preparando qualcosa di grande", l'avvertimento del ministro degli Esteri polacco Sikorski.