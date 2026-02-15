Russia, Navalny potrebbe essere stato ucciso con il veleno ottenuto dalla rana freccia

Aleksej Navalny potrebbe essere stato ucciso con il veleno più letale mai isolato in natura, una tossina sintetizzata dalle rane freccia. Questa l'accusa di uno studio congiunto di cinque laboratori di Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi, basato sull'analisi di campioni prelevati dal corpo dell'oppositore russo. Questa molecola agisce sul sistema nervoso, provocando paralisi muscolare e arresto respiratorio, con effetto mortale. Proprio quello che è accaduto ad Aleksej Navalny, il dissidente del Cremlino più celebre, arrestato quattro anni fa e morto nel 2024 in un carcere di massima sicurezza in Siberia.