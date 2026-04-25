Russia e Ucraina si scambiano 193 prigionieri di guerra

Russia e Ucraina si sono scambiate 193 prigionieri di guerra per parte, grazie alla mediazione di Stati Uniti ed Emirati Arabi. I militari russi sono stati rilasciati nella vicina Bielorussia, dove hanno ricevuto assistenza medica e psicologica prima della ripartenza per Mosca, mentre quelli ucraini sono stati liberati in una località del paese invaso, che non è stata resa pubblica su richiesta del governo di Kiev, dopo oltre due anni di detenzione in territorio ceceno.