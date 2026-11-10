Dopo trent'anni

Chiude Novaya Gazeta, simbolo del giornalismo indipendente russo

Al giornale, fondato negli anni Novanta dal premio Nobel Dimitri Muratov, lavorò anche la giornalista Anna Politkovskaya, assassinata nel 2006

10 Nov 2026 - 12:08
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Chiude dopo trent'anni Novaya Gazeta, uno degli ultimi simboli del giornalismo indipendente russo. La redazione ha tenuto la sua ultima riunione a Mosca, prima di spegnere i server e abbandonare gli uffici. Una decisione che il direttore Sergei Sokolov attribuisce alle pressioni delle autorità e dei servizi di sicurezza russi. Fondata negli anni Novanta, Novaya Gazeta è stata per decenni una delle principali voci critiche del potere in Russia. Tra le sue firme più conosciute Anna Politkovskaya, la giornalista assassinata a Mosca nel 2006, impegnata a documentare le violazioni dei diritti umani del governo russo e la guerra in Cecenia. Nel 2021 lo storico direttore Dmitry Muratov ha ricevuto il premio Nobel per la Pace per il suo impegno a difesa della libertà di espressione.

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