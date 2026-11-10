Chiude Novaya Gazeta, simbolo del giornalismo indipendente russo

Chiude dopo trent'anni Novaya Gazeta, uno degli ultimi simboli del giornalismo indipendente russo. La redazione ha tenuto la sua ultima riunione a Mosca, prima di spegnere i server e abbandonare gli uffici. Una decisione che il direttore Sergei Sokolov attribuisce alle pressioni delle autorità e dei servizi di sicurezza russi. Fondata negli anni Novanta, Novaya Gazeta è stata per decenni una delle principali voci critiche del potere in Russia. Tra le sue firme più conosciute Anna Politkovskaya, la giornalista assassinata a Mosca nel 2006, impegnata a documentare le violazioni dei diritti umani del governo russo e la guerra in Cecenia. Nel 2021 lo storico direttore Dmitry Muratov ha ricevuto il premio Nobel per la Pace per il suo impegno a difesa della libertà di espressione.